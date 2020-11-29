«Барса» показала картинку с Месси и Роналду перед игрой с «Юве», Лионель подписан как GOAT

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Футбол

«Барселона» анонсировала предстоящий матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».

На картинке изображены форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, изучающие фото их противостояния.

«История», – подписано изображение в твиттере каталонцев.

Над головой Месси в его отражении в зеркале есть акроним GOAT (Greatest of all time, «величайший [игрок] всех времен», – прим. Sports.ru).

«Барселона» примет «Ювентус» 8 декабря. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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