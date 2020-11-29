«Барса» показала картинку с Месси и Роналду перед игрой с «Юве», Лионель подписан как GOAT

«Барселона» анонсировала предстоящий матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».
На картинке изображены форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, изучающие фото их противостояния.
«История», – подписано изображение в твиттере каталонцев.
Над головой Месси в его отражении в зеркале есть акроним GOAT (Greatest of all time, «величайший [игрок] всех времен», – прим. Sports.ru).
«Барселона» примет «Ювентус» 8 декабря. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.
📚 H I S T ⚽ R Y— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020
Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg