«Мы привезли 🐐, сдержали слово». «Ювентус» – «Барсе» об участии Роналду в матче

«Ювентус» после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов вспомнил о пикировке твиттер-аккаунтов команд после матча первого круга.
Тогда пресс-служба каталонцев написала в твиттере: «Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!». «Барса» приложила фото форварда Лионеля Месси, использовав эмоджи «коза», намекая на акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший [игрок] всех времен».
Тогда «Ювентус» ответил, намекая на нападающего Криштиану Роналду: «Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу».
Сегодня «Ювентус» снова упомянул эту запись.
«Мы свое слово сдержали: мы его привезли! 🐐», – говорится в сообщении «Ювентуса», где приложено фото Роналду.
Португалец оформил в этом матче дубль с пенальти.
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