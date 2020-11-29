«Мы привезли 🐐, сдержали слово». «Ювентус» – «Барсе» об участии Роналду в матче

«Ювентус» после победы над «Барселоной» (3:0) в чемпионов вспомнил о пикировке твиттер-аккаунтов команд после матча первого круга.

Тогда пресс-служба каталонцев написала в твиттере: «Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!». «Барса» приложила фото форварда , использовав эмоджи «коза», намекая на акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший [игрок] всех времен».

Тогда «Ювентус» ответил, намекая на нападающего : «Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу».

Сегодня снова упомянул эту запись.

«Мы свое слово сдержали: мы его привезли! 🐐», – говорится в сообщении «Ювентуса», где приложено фото Роналду.

Португалец оформил в этом матче дубль с пенальти.

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