Левандовски стал лучшим игроком года по версии FourFourTwo

Авторитетный британский журнал FourFourTwo назвал лучшего игрока 2020 года.

Им стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Его выбрал 101 журналист, представлявший в голосовании 101 страну.

В 2020 году Левандовски в составе «Баварии» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, победил в Лиге чемпионов и взял Суперкубок УЕФА. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

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