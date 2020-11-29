Андухар Оливер о падении Роналду в матче с «Барсой»: «Это не пенальти, допустимая борьба плечо в плечо»

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Экс-судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением первого пенальти в матче Лиги чемпионов «Барселона»«Ювентус» (0:3).

На 13-й минуте арбитр Тобиас Штилер назначил 11-метровый удар после падения форварда «бьянконери» Криштиану Роналду в результате контакта с защитником «блауграны» Рональдом Араухо. Португалец реализовал пенальти.

«Это не пенальти. Это допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду.

ВАР не мог изменить решение судьи, потому что контакт [между игроками] был», – заявил Оливер.

После игры главный тренер «Барселоны» Роналд Куман также выразил недовольство этим пенальти: «Если они дали пенальти Криштиану, там был пенальти и на Месси».

Роналду – первый игрок в истории, дважды забивший пенальти «Барселоне» в матче ЛЧ

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