Защитник «Барсы» о пенальти на Роналду: «Нарушения не было. Я выиграл позицию, а он упал»

Защитник «Барселоны» прокомментировал эпизод с назначением первого пенальти в матче с (0:3).

На 13-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар после падения форварда «бьянконери» в результате контакта с Араухо. Португалец реализовал пенальти.

«Это не пенальти. Я посмотрел еще раз, там не было нарушения. Я выиграл позицию, а он упал. Я был впереди, там не могло быть пенальти. Это была его вина, а не моя.

Я сказал об этом судье. Он сказал мне, что будет проверка и я увижу [что это нарушение]. Но я думаю, что там не было пенальти и все это видели. Это была ошибка, которая нам навредила, потому что в начале [матча] счет стал 0:1 и это трудно было исправить. Мы все видели, что это не пенальти, и это вызвало гнев.

При этом на Лео был явный пенальти, а судья не свистнул», – сказал Араухо.

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