Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Negru по-румынски – это «черный». Я не расист»

Резервный арбитр матча «ПСЖ» – «Истанбул» пояснил свои слова, сказанные во время игры группового этапа Лиги чемпионов.

Матч был прерван на 14-й минуте из-за расистского высказывания румынского судьи в отношении члена тренерского штаба стамбульцев .

«Negru по-румынски означает «черный». Я не расист» – сказал Кольцеску в ответ на слова форварда «Истанбула» , который произнес: «Ты никогда не говоришь «белый парень». Почему ты сказал «этот черный парень»?»

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли