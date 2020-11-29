Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Negru по-румынски – это «черный». Я не расист»

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Резервный арбитр матча «ПСЖ» – «Истанбул» Себастьян Кольцеску пояснил свои слова, сказанные во время игры группового этапа Лиги чемпионов.

Матч был прерван на 14-й минуте из-за расистского высказывания румынского судьи в отношении члена тренерского штаба стамбульцев Пьера Вебо.

«Negru по-румынски означает «черный». Я не расист» – сказал Кольцеску в ответ на слова форварда «Истанбула» Демба Ба, который произнес: «Ты никогда не говоришь «белый парень». Почему ты сказал «этот черный парень»?»

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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