«Нет расизму. Вебо, мы с тобой ✊🏾». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»

Теги ПСЖ Пьер Вебо Лига чемпионов УЕФА судьи Истанбул Себастьян Кольцеску Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил поддержку второму тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, подвергшемуся расизму со стороны Себастьяна Кольцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским и турецким клубами.

Матч был прерван и будет доигран сегодня с 14-й минуты.

«Скажем «нет» расизму. Вебо, мы с тобой ✊🏾», – написал Мбаппе.

Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Negru по-румынски – это «черный». Я не расист»

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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