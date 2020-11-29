«Нет расизму. Вебо, мы с тобой ✊🏾». Мбаппе поддержал тренера «Истанбула»

Форвард «ПСЖ» выразил поддержку второму тренеру «Истанбула» , подвергшемуся расизму со стороны , резервного судьи матча чемпионов между французским и турецким клубами.

Матч был прерван и будет доигран сегодня с 14-й минуты.

«Скажем «нет» расизму. Вебо, мы с тобой ✊🏾», – написал Мбаппе.

Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Negru по-румынски – это «черный». Я не расист»

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли