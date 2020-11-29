Трой Дини: «Можете говорить, что у меня большая башка или зубы как у акулы, но я не буду мириться с расизмом. Мы уйдем с поля в таком случае»

Теги Уотфорд болельщики чемпионшип Трой Дини дискриминация Футбол

Капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал, как отреагирует, если услышит расистские оскорбления со стороны болельщиков во время матча.

«Если фанаты будут гудеть, то я останусь в игре. Но если дойдет до расизма в мой адрес или в сторону моих партнеров по команде, то мы просто уйдем с поля. Мы уже обсудили это.

Мы здесь не для того, чтобы нас оскорбляли из-за цвета кожи. Мы находимся тут, чтобы играть в футбол и развлекать людей.

Есть много оскорблений, которые можно употребить в мой адрес. Можете говорить, что у меня большая башка или зубы как у акулы, но я не собираюсь мириться с расизмом.

Если я обернусь и отвечу этому человеку, то у меня и у клуба будут проблемы, так что единственная вещь, которую я могу сделать, – сообщить о ситуации и уйти. Это все, что я могу сделать. И именно так мы и поступим», – сказал Дини. 

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