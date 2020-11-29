Трой Дини: «Можете говорить, что у меня большая башка или зубы как у акулы, но я не буду мириться с расизмом. Мы уйдем с поля в таком случае»

Капитан рассказал, как отреагирует, если услышит расистские оскорбления со стороны болельщиков во время матча.

«Если фанаты будут гудеть, то я останусь в игре. Но если дойдет до расизма в мой адрес или в сторону моих партнеров по команде, то мы просто уйдем с поля. Мы уже обсудили это.

Мы здесь не для того, чтобы нас оскорбляли из-за цвета кожи. Мы находимся тут, чтобы играть в футбол и развлекать людей.

Есть много оскорблений, которые можно употребить в мой адрес. Можете говорить, что у меня большая башка или зубы как у акулы, но я не собираюсь мириться с расизмом.

Если я обернусь и отвечу этому человеку, то у меня и у клуба будут проблемы, так что единственная вещь, которую я могу сделать, – сообщить о ситуации и уйти. Это все, что я могу сделать. И именно так мы и поступим», – сказал Дини.

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