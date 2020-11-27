Защитник «Тамбова» Ойеволе перед «Спартаком»: «Играть не будем, если дело не сдвинется с мертвой точки»

Защитник «Тамбова» заявил, что команда бойкотирует матч 17-го тура против «Спартака» из-за долгов по зарплате.

– Насколько серьезны намерения бойкотировать матч со ?

– Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может.

– Вы ведь были среди тех футболистов, с кем в июле встречался губернатор Тамбовской области Александр Никитин?

– На той встрече самой яркой из фраз, прозвучавших из его уст, было: «Для меня это дело чести! Я обещаю, что долги будут закрыты!» Так он тогда выразился. Но как оказалось, это не так.

– Если бы не те слова, могли по-другому планировать нынешний сезон? Например, найти другие команды.

– Конечно, практически у всех нас были какие-то предложения от других клубов. В том числе у меня. Но только из-за обещаний губернатора, что все наладится, большинство игроков осталось в .

– Сейчас вам за какой срок должны деньги?

– Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные еще за прошлый сезон, – сказал Ойеволе.

Матч «Спартак» – «Тамбов» должен состояться сегодня, 5 декабря. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.

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