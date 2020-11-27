Украинский форвард Селезнев: «Я хочу говорить на русском языке. Почему мне нельзя? Я живу в свободной стране»

Нападающий «Колоса» рассказал о конфликте с главным тренером «Днепра-1» .

В ходе перепалки в подтрибунном помещении после матча команд, завершившимся победой (2:0), Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, будучи хорватом, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране.

– Я вообще не конфликтный человек.

– Йовичевичу наберу, спрошу, конфликтный ли ты человек.

– Ну тут немного по-другому. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать.

Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

– Ну вот и конфликтная ситуация.

– Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал.

Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен.

Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране, – цитирует Селезнева Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «Вацко Live».

Селезнев выступал за российскую «Кубань» в сезоне-2015/16.