Клопп ответил на критику Невилла о словах про 5 замен и календарь: «Я не такой, как он. Я говорю обо всех игроках»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на высказывания экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла.
Комментируя слова Клоппа после матча с «Брайтоном» (1:1), где немец критиковал календарь АПЛ и отмену правила 5 замен, Невилл заявил, что такая реакция – попытка получить психологическое преимущество, что схоже с тактикой, которую использовал экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон.
«Я слышал то, что сказал Невилл, я понял его слова. Но это не про «Ливерпуль». Слова Невилла, возможно, указывают на то, что бы он сам сделал, как бы он справлялся с ситуацией.
Но он не должен думать, ему не стоит думать, что я такой же, как он. Я не такой. Я говорю обо всех игроках, а не только об игроках «Ливерпуля», – заявил Клопп.
«В 12:30 играем из-за вас – это преступление!» Клопп полыхает: наехал на тележурналиста, поздравил его с травмой Милнера, считает вещателей вредителями