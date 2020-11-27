DFB хочет, чтобы Клопп был тренером Германии на Евро-2024. Лев останется и на ЧМ, если выйдет в полуфинал Евро-2020

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) хочет видеть нынешнего тренера «Ливерпуля» во главе сборной Германии.

будет работать с национальной командой и на , если немцы дойдут до полуфинала чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года. Срок действующего контракта Лева истекает после турнира, который пройдет в Катаре.

После чемпионата мира DFB свяжется с Клоппом, чтобы обсудить его готовность возглавить сборную Германии.

Руководители Немецкого футбольного союза надеются, что Клопп будет тренером команды на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии, пишет Sport Bild.

В декабре 2019 года Клопп продлил контракт с до 2024 года. Он возглавил клуб осенью 2015-го.

В понедельник Немецкий футбольный союз выпустил заявление, в котором выразил поддержку Леву. В нем сказано, что тренер будет готовить сборную Германии к Евро.

Лев возглавляет команду с августа 2006 года. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира 2014 года.

Лев остается, хотя сборная Германии тонет в проблемах. Отказ от Мюллера, Хуммельса и Боатенга может привести к провалу на Евро