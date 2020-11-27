Жиру – лучший игрок недели в ЛЧ. Он забил 4 гола «Севилье»

УЕФА объявил имя лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Им стал форвард , который забил 4 гола в матче с «Севильей» (4:0).

На звание игрока недели также претендовали полузащитник «Истанбула» Ирфан Кахведжи (хет-трик в игре с «РБ Лейпциг»), нападающий Мергим Бериша (дубль в матче с «Локомотивом») и форвард (дубль в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха).

🤩 Жиру забил «Севилье» четыре – и ни разу не повторился: левая, правая, голова и пенальти