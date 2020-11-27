Василий Уткин: «Мусаев – тренер года в России. Только он показал международный результат»

Блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера Мурада Мусаева после победы клуба над «Ренном» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Вам не кажется, что в эту среду мы примерно представили себе, кто в России является тренером года? Еще в пятницу об этом страшно было подумать, еще в субботу – невероятно, потому что «Краснодар» проиграл даже «Химкам».

И тем не менее тренер года – безусловно, . А кто еще показал достижения на международной арене? Вы скажете: команда всего лишь вышла в Лигу Европы. Да, но эта команда – дебютант Лиги чемпионов, во-первых.

Во-вторых, это лучший результат среди российских команд. И самое главное. А что, у нас так часто команды пробивались через квалификационный раунд в Лигу чемпионов?

Нет, конечно, Мусаев не авторитет. Авторитет у нас по-прежнему Черчесов, который провел 10 месяцев без всякого занятия между последним матчем сборной в ноябре [2019-го] и следующим в сентябре [2020-го], получая при этом огромную зарплату и ни копейки от нее не отступив, хотя доходы , безусловно, сузились.

Может быть, это, конечно, и – все-таки чемпион России. И Кубок, и Суперкубок России выиграл . Но, вы знаете, в Европе совершенно ничего не получается.

Тут даже Карпин не подходит со всей его симпатичностью и тем, что в конце года снова набрал неплохой ход. Потому что Карпин тоже вылетел в квалификационном раунде , а это никого не красит.

Международный результат в этом году показал только «Краснодар» – и только Мусаев. Когда я это говорю, не все еще закончено у ЦСКА. Но ЦСКА, как сказать... У ЦСКА бывало и лучше», – сказал Уткин.

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