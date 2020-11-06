«В РПЛ должно быть не 16, а 18 клубов. У нас большая страна». Президент «Урала» об идее расширения лиги

Президент высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.

— У нас большая страна. В РПЛ должно быть не 16, а 18 клубов. Но я за гладкий чемпионат без всяких там делений и подразделений [на дивизионы]. Ведь сейчас у нас уже 13-я команда в чемпионате действует осторожно, от обороны. Почему? Потому что есть опасность вылететь. Отсюда мы теряем в зрелищности, никто не играет в атаку. У всех в голове сидит мысль: лишь бы не пропустить...

А если добавим еще два клуба, станет полегче с этой точки зрения. Психология немного поменяется.

— Вы выступаете за расширение РПЛ до 18 команд. А пример «Тамбова», который сейчас испытывает серьезнейшие финансовые проблемы и по-прежнему принимает соперников не в своем городе, вас не отпугивает?

— Я другой пример приведу. Посмотрите, какая борьба сейчас идет в ФНЛ наверху. «Нижний Новгород», «Крылья», «Оренбург», «Торпедо»... Небывалая конкуренция в первом дивизионе! Разве это плохо? Считаю, надо на определенном уровне поддерживать команды с хорошими стадионами.

Сейчас у нас Саранск вообще опустился до ПФЛ. Как так? И арена, которую строили под чемпионат мира, простаивает... Почему?!

— В России постоянно исчезают клубы. Их просто-напросто тяжело содержать из бюджета.

— Тогда давайте снижать зарплаты, бюджеты, расходы на трансферы. Нужно же жить по средствам. Почему если команда выходит в РПЛ, то она обязательно должна иметь финансирование в полтора-два миллиарда рублей? Можно же жить и составлять конкуренцию остальным на миллиард.

Да, мы не будем в лидерах, но все равно способны давать бой «Спартаку», «Зениту», радовать болельщиков. «Тамбов» в прошлом сезоне всем все доказал. Там, кажется, бюджет был около 600 тысяч.

— А в этом сезоне игроки уже грозятся бойкотировать матчи из-за невыплат...

— Зато они попробовали свои силы. Другое дело, что не понимаю, почему не разрешили до сих пор играть в своем городе. Ну нет там 10 тысяч на стадионе — ничего страшного! А так клубу приходится разъезжать по стране. Это же серьезные расходы... Наверное, надо уже вносить изменения в регламент, – сказал Иванов.