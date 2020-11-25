Сульшер о камбэке: «Манчестер Юнайтед» никогда не сдается – это особенность клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).
После первого тайма манкунианцы проигрывали со счетом 0:2, но выиграли благодаря победному голу Эдинсона Кавани в добавленное время.
«Команда становится все лучше и лучше, это то, что я хочу видеть. Мы в хорошей форме.
В перерыве я был довольно спокоен. Важно было не пропустить еще один гол и забить самим. В такой всегда будет такая возможность. У нас было 5-6 явных моментов в матче, так что нужно было использовать их. Сработало.
Кавани оказал большое влияние. Его желание оказываться на острие событий – ключ к успеху для центрального нападающего.
«Манчестер Юнайтед» никогда не сдается – это особенность клуба. Не было абсолютно никаких шансов, чтобы хоть один игрок сдался. Это важная характеристика для игрока «Манчестер Юнайтед», – сказал Сульшер.