Гол Кавани в добавленное время принес «МЮ» волевую победу над «Саутгемптоном» – 3:2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 10-го тура АПЛ (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Оле-Гуннара Сульшера уступала 0:2 к перерыву, но сумела одержать волевую победу, трижды забив во втором тайме.
Дубль сделал вышедший на замену нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани.
- Дата проведения
- 29 ноября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 1:0 – 23 Беднарек, 2:0 – 33 Уорд-Проуз, 2:1 – 59 Бруну Фернандеш, 2:2 – 74 Кавани, 2:3 – 90 Кавани.
-
Саутгемптон –
Маккарти, Вестергор, Уокер-Питерс (Нлундулу, 90), Бертран, Беднарек, Ромеу, Армстронг (Диалло, 90), Дженепо (Лонг, 72), Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс.
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа (Хендерсон, 46), Линделеф, Теллес (Уильямс, 84), Уан-Биссака, Магуайр, Фред, ван де Бек, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд (Кавани, 46), Рэшфорд.
- Предупреждение:
- Уорд-Проуз (16).