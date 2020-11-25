Гол Кавани в добавленное время принес «МЮ» волевую победу над «Саутгемптоном» – 3:2

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани премьер-лига Англия Sports.ru Саутгемптон Джеймс Уорд-Проуз Ян Беднарек Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 10-го тура АПЛ (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Оле-Гуннара Сульшера уступала 0:2 к перерыву, но сумела одержать волевую победу, трижды забив во втором тайме.

Дубль сделал вышедший на замену нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
29 ноября, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Беднарек, 2:0 – 33 Уорд-Проуз, 2:1 – 59 Бруну Фернандеш, 2:2 – 74 Кавани, 2:3 – 90 Кавани.
СаутгемптонМаккарти, Вестергор, Уокер-Питерс (Нлундулу, 90), Бертран, Беднарек, Ромеу, Армстронг (Диалло, 90), Дженепо (Лонг, 72), Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа (Хендерсон, 46), Линделеф, Теллес (Уильямс, 84), Уан-Биссака, Магуайр, Фред, ван де Бек, Бруну Фернандеш, Матич, Гринвуд (Кавани, 46), Рэшфорд.
Предупреждение:
Уорд-Проуз (16).

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