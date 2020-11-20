Шмурнов о Сталине: «Расстрелов в 1930-е мне достаточно, чтобы считать его людоедом. Войну выиграл народ»

Комментатор в интервью автору Sports.ru Глебу Чернявскому рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину.

«Я прочитал очень много книг и знаю много документальных свидетельств о массовых расстрелах людей в 1930-е годы. Мне этого достаточно, чтобы считать Сталина людоедом. Человек был психически неуравновешен, ненормален и свою власть оберегал в том числе и таким террористическими методами.

Войну выиграл советский народ. Нет никакого доказательства, его невозможно привести, что война выиграла благодаря, а не вопреки Сталину.

Война выиграна, а причин тому много. В том числе и невероятный героизм людей, и глупость германского командования, и погодные условия, и помощь США, Англии и так далее. В общем, гигантское количество разных факторов. Эту войну, на мой взгляд, Сталин не выигрывал.

Скажите мне, в чем были виноваты люди, подвергшиеся Голодомору? В чем были виноваты люди раскулаченные и расстрелянные только потому, что у них было больше зерна? В чем виноваты ученые, которые вели не ту линию? В чем были виноваты люди, которые были просто родственниками репрессированных? Виноваты они были только тем, что жили в одно время с людоедом. Но это их несчастье, а не вина.

Сталин вел гражданскую войну, постоянно брал пленных и казнил их. О чем вообще разговор?» – сказал Шмурнов.