Соболев о травме: «Не нужно искать виноватых. Проблемы с мениском начались 2 месяца назад»

Нападающий «Спартака» высказался о травме, которая не позволила ему принять участие в матче между сборными России и Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Да, действительно у меня были проблемы с мениском, и начались они еще два месяца назад, причем, в тот момент, когда я пропускал матчи с «Химками» и «Краснодаром». Это были последствия мениска, и у меня произошел блок колена...

Я начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может – и нет.

Вот мне не помогло, и пришлось делать операцию. В 90% случаях в итоге все ее делают, кто-то через год, кто-то через два. Я сделал через 3 месяца, потому что уже было три блокады, и мы не стали больше тянуть. В этой ситуации абсолютно никто не виноват.

В сборную я приехал с твердым желанием помочь команде в ноябрьских матчах, занимался в полную силу, тем более, что в основном тренировки были восстановительного и тактического характера.

В игре с Молдавией вышел на замену, с Турцией остался на скамейке запасных, а в самый не подходящий момент, буквально за полчаса до игры с Сербией, вновь произошла блокада колена, не позволившая мне принять участие в игре.

Еще раз повторюсь, не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах.

Надеюсь, что буду показывать игру, достойную уровня как «Спартака», так и сборной России», – сказал Соболев.

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