Соболев восстановится к марту после операции на колене

Нападающий Александр Соболев по решению перенесет операцию на колене, сообщает журналист Иван Карпов.

Вчера форвард красно-белых отправился в Рим для прохождения обследования. Травма обострилась перед матчем сборной России с Сербией (0:5) в Лиге наций.

Повреждение имеет накопительный характер, и дальше тянуть с решением этой проблемы было нельзя, поэтому в «Спартаке» после осмотра колена Соболева в Риме решили не откладывать операцию на потом.

По оценкам москвичей, Александр успеет восстановиться к началу марта, когда возобновится сезон в .

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить полтора-два месяца.

В 12 матчах Премьер-лиги Соболев забил забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику смотрите здесь.