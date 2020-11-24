Все три клуба, выступающие в ЛЧ, не выиграли и не забили в 16-м туре РПЛ

Состоялась часть матчей 16-го тура РПЛ.
Все три представителя России в Лиге чемпионов не выиграли свои матчи и не забили голов. «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), «Локомотив» – с «Ахматом» (0:0), а «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:1).
В четвертом туре Лиги чемпионов, который прошел на этой неделе, «Зенит» уступил «Лацио» (1:3), «Локомотив» поделил очки с «Атлетико» (0:0), а «Краснодар» проиграл «Севилье» (1:2).
«Краснодар» рушится: аж 8 поражений за 2 месяца. Все сломалось ровно после выхода в группу ЛЧ