Баринов о матче с «Юве» в 2019-м: «Локтем ударил Роналду, он начал: «Fuck you, Fuck you»

Полузащитник поделился воспоминаниями о прошлогоднем домашнем матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

– На прошлогоднем матче с в Москве ты постоянно докапывался до Роналду. Зачем?

– Да, это было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтем его в спину ударил. Он начал там что-то мне: «Fuck you, Fuck you» (иди ## ### – прим. Sports.ru) – что-то такое. К судье начал обращаться.

– Зачем ты так?

– Не знаю (смеется). Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причем я еще и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира (улыбается).

– Тарасов, когда был у нас в гостях, сказал про тебя: «Он отморозок!»

– Ха-ха! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень. Правда, с возрастом в жизни стал поспокойнее, а вот на футбольном поле никуда само не денется, – сказал Баринов.