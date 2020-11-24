Сергей Семак: «Потеряли очки во втором матче подряд: там судейство, здесь сами не забили»

Главный тренер подвел итоги матча 16-го тура с «Арсеналом» (0:0).

– Начали неплохо, но для того, чтобы выигрывать, нужно забивать, моменты были. К сожалению, с реализацией было сложнее.

Пока поле держало, комбинировать было проще, потом поле поехало, стало много борьбы. Борьбы с полем, борьбы после длинных передач, подборов. Качество поля совсем стало другим.

Старались победить, но, повторюсь, чтобы выигрывать, нужно забивать. Обидно потеряли два очка во втором подряд выездном матче. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда не нужно это делать.

– У Барриоса был отличный момент в первом тайме. Чего там не хватило: технического мастерства или навыка в атаке?

– Надо смотреть. Или поле помешало, или техника. Позиция была убойной, жаль, он не смог попасть.

Моменты были и у Дзюбы, и у , реализация нас сегодня подвела, – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

В 15-м туре «Зенит» в Грозном сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). ЭСК РФС признал, что арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в той игре.