У «Зенита» 1 победа в 5 последних матчах

сыграл вничью с тульским (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Петербургский клуб не выигрывает уже в трех матчах подряд во всех турнирах, в последних пяти играх была одержана всего одна победа.

Команда Сергея Семака набрала 32 очка в 16 играх – столько же у ЦСКА, у которого матч в запасе.

Армейцы 29 ноября сыграют в 16-м туре с «Рубином» в Казани и в случае победы оторвутся от «Зенита» на три очка и останутся единоличным лидером .

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Зенит».