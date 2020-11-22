ЭСК РФС: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные моменты матча 15-го тура «Ахмат» – (2:2).

На матче работала бригада Сергея Карасевва.

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист ( – Sports.ru). Защитник ( – Sports.ru) выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер.

В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника «Ахмата» в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», – говорится в разборе ЭСК.