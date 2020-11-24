Денис Глушаков: «Спартак» 2017-го должен был выигрывать РПЛ года три. Не вижу такой самоотдачи у нынешней команды»

Бывший капитан «Спартака» , играющий за , не верит в чемпионство красно-белых в этом сезоне .

– Как полагаете, хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне?

– Думаю, нет.

– Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

– У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнить с нынешним. Плюс мы были опытнее.

Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего , – заявил Глушаков.