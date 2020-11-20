Нариман Акавов: «Урунова неоправданно критикуют, забывают, что ему 19. Он стоит гораздо больше миллиона евро»

Бывший руководитель селекционного отдела Нариман Акавов в интервью Sports.ru поделился мнением о хавбеке красно-белых .

– В последние годы в были успешны «Ростов» и «Уфа». «Ростов» вообще грамотно брал лучших молодых россиян, не только из ФНЛ. Что важно про «Уфу»: игроки не просто приносили клубу деньги, а еще и прогрессировали дальше.

Лунев, Обляков, Дивеев, Фомин, Живоглядов, Стоцкий дошли до сборной. Это помимо Зинченко, Слая, Неделчару и Урунова, которого сейчас неоправданно критикуют.

– Почему неоправданно?

– Забывают, что ему всего 19 лет. Парень 2000 года рождения был ведущим игроком «Уфы», и никто не будет отрицать его потенциал. Его важно правильно реализовать, чтобы он выходил и демонстрировал сильнейшие качества.

Это моя личная профессиональная оценка – хотя Урунов, как и Кокорин, были приобретены до моего прихода в клуб.

– Вы хвалили стратегию «Уфы». ЦСКА давал за Урунова два миллиона евро, но Газизов взял его в «Спартак», потому что когда-то давал свои деньги за его трансфер из Узбекистана.

– Представь: Газизов перешел в «Спартак», а Урунова купил ЦСКА или другой клуб РПЛ (знаю, они были, говорят и про зарубежные). Лучший молодой игрок «Уфы» уходит к конкурентам – это было бы корректно со стороны Шамиля?

– Урунов – игрок «Уфы», а не Газизова.

– Он мог повлиять на решение Остона и повлиял.

Урунов реально стоит гораздо больше миллиона евро, взять его за такие деньги – очень удачная инвестиция. При этом до трансфера большинство статей об Урунове были более чем позитивные, но сразу после объявления трансфера в «Спартак» вышел текст под заголовком «Всадник без головы». Кстати, если вспомните, поначалу такой же фон некоторые медиа пытались создать вокруг Понсе, сравнивая его с Кавенаги.

Приобретать 19-летнего игрока и сразу давить на него, требуя сиюминутный результат, – большая ошибка. Даже опытным игрокам зачастую требуется время на адаптацию в новой команде. Как быстро вливались Айртон, Крал, Ларссон, Понсе?

Понимаю, что это «Спартак», тут другое давление, но великая история клуба и амбиции никак не ускоряют процесс адаптации новичков. А давление, которым клуб мог бы управлять, мешает молодым игрокам демонстрировать свои лучшие качества.

В этом плане очень грамотно подводят молодых к основному составу ЦСКА и «Шахтер», прибавили в этом последнее время в этом плане «Рубин» и «Ростов» – все минимизируют давление, – высказался Акавов.

Урунов провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ, не отметившись результативными действиями.