Артем Ребров: «С приходом Тедеско примет просто не стало. Его штаб – новой формации»

Вратарь в своем блоге на Sports.ru рассказал об отношении тренерского штаба к приметам и суевериям.

«В «Спартаке» к приметам сейчас вообще другой подход. С приходом Тедеско и его штаба в плане поверий многое изменилось. Точнее, их просто не стало. Как-то говорили с тренером вратарей , он мне объяснял: «Ты же понимаешь, что это просто предрассудки?» Я отвечал: «Сейчас, конечно, понимаю, а по молодости во все верил, реально заморачивался». Штаб Тедеско – новой формации. Сейчас объясню, что имею в виду.

У нас же у многих тренеров в голове сидят эти приметы и ритуалы. Вот, например, выиграли, а перед матчем была сначала разминка, а потом прогулка. Почти у всех тренеров перед следующей игрой будет то же самое – сначала разминка, а потом прогулка. Как только проиграем, что-то меняют. Либо прогулку с разминкой местами, либо только прогулка будет, либо только разминка. Причем это не только у наших, у всех, даже у Карреры было.

А Макс мне говорит: «Не может быть одной и той же разминки, когда ты готовишься к игре неделю и когда три дня. Это две абсолютно разные подготовки». Суть такая: конечно, с определенной разминкой ты выиграл на выходных, но там был недельный цикл. Дальше, например, тебе играть во вторник-среду. И если ты повторишь ту якобы победную разминку, поработаешь лишние 10 минут, то тебе этих 10 минут может потом не хватить в игре.

Поначалу даже смешно было. Когда выиграли первый матч при Тедеско, я Максименко на первой тренировке сказал: «Смотри, Сань, сейчас все то же самое будет». Тренировка начинается – все вообще другое. Думаю: «Неужели кто-то это сломал», – написал Ребров.

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