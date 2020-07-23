«Андрей Федун не скрывал антипатии к Каррере. Он хвалил Бердыева, а Массимо психанул: «Уберите меня хоть сегодня». Трабукки о «Спартаке»

Футбольный агент высказался об отношении Андрея Федуна, брата владельца «Спартака» , к экс-главному тренеру клуба .

«Не знаю Зарему. Ни разу за то время, что Массимо руководил «Спартаком», не видел ее на совете директоров, не слышал мнения. Там другой человек постоянно высказывал мнение. Это Андрей Федун. Он не скрывал антипатии к Массимо.

Помню, на совете директоров он начал хвалить , и Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева».

Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна, это даже честно – он откровенно показывал нелюбовь к Массимо», – сказал Трабукки в интервью «РБ-Спорт».

Каррера работал со с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

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