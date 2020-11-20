У ЦСКА 1 победа в 10 последних матчах в Лиге Европы

Теги ЦСКА Фейеноорд премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Виктор Гончаренко Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб одержал лишь одну победу в десяти последних матчах турнира – над «Эспаньолом» (1:0) в декабре 2019 года.

Также команда Виктора Гончаренко трижды проиграла и шесть раз сыграла вничью на этом отрезке.

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1), во 2-м – с загребским «Динамо» (0:0). В 3-м туре команда уступила «Фейеноорду» (1:3).

В следующем туре армейцы встретятся с «Вольфсбергом». Это случится 3 декабря.

ЦСКА – «Фейеноорд» – 0:0. Хозяева играли тайм в большинстве

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