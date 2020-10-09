«Камп Ноу Лео Месси». Кандидат в президенты «Барсы» Русо хочет переименовать стадион клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее занимавший пост вице-президента клуба и покинувший его из-за конфликта с Жозепом Бартомеу, хочет поднять вопрос о переименовании домашнего стадиона сине-грантовых в случае победы на выборах.

«Несмотря на тот факт, что срок контракта Месси истекает в конце этого сезона, он является живой историей мирового футбола и «Барселоны».

Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси», – сказал Русо.

Месси находится в системе «Барселоны» с 2000 года. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

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