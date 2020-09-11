Вице-президент «Барсы»: «Не согласен, что наш менеджмент – катастрофа. Успехи намного перевешивают ошибки»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Моиш поделился мнением о том, какую работу проделало руководство клуба.

«Я против тезиса о том, что мы все сделали неправильно, что наше управление было катастрофой. Спортивные результаты, стратегические и экономические планы подтверждают мои слова.

До вируса мы генерировали 200 миллионов прибыли и тратили по принципу «деньги на поле, а не в банке». У нас были лучшие в мире, вторые, третьи: Месси, Хави и Иньеста.

Кроме того, мы вложили 300 миллионов в капитал клуба. Мы реализовали проекты OAB и Auditorium, расширили наш магазин и купили прилегающую землю, где был построен стадион имени Йохана Кройффа.

На территории «Мини Эстадио» будет многоцелевой павильон. На сделаны улучшения. Мы подписали игроков, которые выстрелили, были и те, у которых не получилось. Но оцениваются только те, кто не оправдал ожиданий.

Мы подписали Неймара, Суареса, Ракитича и тер Стеген, которые сыграли очень важную роль. В прошлом году приехали де Йонг и Гризманн, чемпион мира. Мы подписали на 1,6 млрд евро и продали на 900 млн. Если убрать 222 млн за Неймара, будет почти 700 млн евро на продажах.

Параллельно мы запустили несколько важных проектов. Продвигали женский футбол и другие виды спорта – гандбол и хоккей. В футзале уже боремся за европейские титулы, в баскетболе попытались создать конкурентоспособную команду. Это примеры хорошего менеджмента.

Кроме того, мы открыли собственный продакшн и запустили интернет-продажи, центр инноваций, открыли офисы в Шанхае и Нью-Йорке. Фонд клуба вырос и помогает обществу. И все это нужно ценить.

Бывают поражения и победы, ошибки и успехи. Но [наши] успехи намного перевешивают ошибки, которые тоже есть. Говоря спортивным языком, за десять лет команда выиграла шесть раз в чемпионате, пять раз в Кубке и дважды в Лиге чемпионов. Мы, не являясь игроками, участвовали в этом», – сказал функционер.

«Барса» так и не избавилась от Дембеле и Умтити и не купила форварда и центрального защитника. Зато хорошие игроки уходят бесплатно