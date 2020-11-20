Симеоне о 0:0 с «Локо»: «Атлетико» создал достаточно моментов для победы. Их вратарь проделал отличную работу»

Главный тренер «Атлетико» подвел итоги матча чемпионов с «Локомотивом» (0:0).

– Не слишком ли нервничал «Атлетико»?

– Мы переживаем из-за Лиги чемпионов, очевидно, что этот турнир нас интересует. Мы понимаем, что начали проблемно.

В каждой их двух последних игр мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. В прошлый раз (1:1 с «Локомотивом» – прим. Sports.ru) мы были чуть острее, сегодня этой остроты не хватало.

В первые 20 минут у нас был шанс выйти вперед. Их голкипер ( – прим. Sports.ru) проделал отличную работу. После этого время играло против нас – соперник закрылся, и нам стало сложно создавать моменты. Мы забили, но, к сожалению, из офсайда.

Следующий матч – дома с «Баварией», и это наш шанс оказаться на нужной позиции для выхода из группы, но придется хорошо поработать, – сказал тренер.

У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР (при 20 ударах «Атлетико»)