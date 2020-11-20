«Атлетико» был недоволен тем, что судья по-русски общался с игроками «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Славко Винчич Сауль Ньигес Хосе Хименес Анхель Корреа Футбол

У футболистов «Атлетико» возникли сомнения в беспристрастности словенского арбитра Славко Винчина по ходу матча с «Локомотивом» (0:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

В распоряжении Fútbol en Movistar+ оказалась запись, на которой видно, как «рохибланкос» общались между собой в перерыве.

«Отстой, придурок», – сказал защитник Хосе Хименес. «Он с ними по-русски заговаривает», – добавил атакующий игрок Анхель Корреа. «Это так, он общается на их языке. Знаешь, странно это все», – продолжил Хименес.

Беседу прервал полузащитник Сауль Ньигес, который отметил, что разговор записывается: «Камера со звуком». Хименес увидел объектив, и обмен мнениями завершился.

У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР при 20 ударах «Атлетико»

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