«Атлетико» был недоволен тем, что судья по-русски общался с игроками «Локо»

У футболистов «Атлетико» возникли сомнения в беспристрастности словенского арбитра Славко Винчина по ходу матча с «Локомотивом» (0:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.
В распоряжении Fútbol en Movistar+ оказалась запись, на которой видно, как «рохибланкос» общались между собой в перерыве.
«Отстой, придурок», – сказал защитник Хосе Хименес. «Он с ними по-русски заговаривает», – добавил атакующий игрок Анхель Корреа. «Это так, он общается на их языке. Знаешь, странно это все», – продолжил Хименес.
Беседу прервал полузащитник Сауль Ньигес, который отметил, что разговор записывается: «Камера со звуком». Хименес увидел объектив, и обмен мнениями завершился.
У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР при 20 ударах «Атлетико»