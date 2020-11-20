«Атлетико» был недоволен тем, что судья по-русски общался с игроками «Локо»

У футболистов возникли сомнения в беспристрастности словенского арбитра Славко Винчина по ходу матча с (0:0) в 4-м туре .

В распоряжении Fútbol en Movistar+ оказалась запись, на которой видно, как «рохибланкос» общались между собой в перерыве.

«Отстой, придурок», – сказал защитник . «Он с ними по-русски заговаривает», – добавил атакующий игрок Анхель Корреа. «Это так, он общается на их языке. Знаешь, странно это все», – продолжил Хименес.

Беседу прервал полузащитник , который отметил, что разговор записывается: «Камера со звуком». Хименес увидел объектив, и обмен мнениями завершился.

У «Локо» пока есть шансы на плей-офф. Утащили ничью из Мадрида благодаря ВАР при 20 ударах «Атлетико»