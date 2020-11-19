Тина Канделаки: «Матч ТВ» раскрутил интерес к спорту в России. Все крупнейшие соревнования должны быть у нас»

Генеральный продюсер ответила на вопросы о работе телеканала.

– Что по поводу трансляций?

– За прошедшие пять лет мы разожгли аппетит у всех, в том числе и у OTT-платформ (Over the top – метод предоставления видеоуслуг через интернет – прим. Sports.ru), которых вообще не было при запуске «Матча». Не было Okko Спорт, «Яндекс. Эфир». Ни Megogo, ни IVI не хотели показывать спорт.

Я считаю, что первая и одна из самых важных заслуг «Матч ТВ» заключается в том, что мы раскрутили интерес к спорту в нашей стране. Нужно называть вещи своими именами.

Какие-то форматы мы пробовали и внедряли, какие-то у нас не получались. Но главное, что «Матч» не останавливался в стремлении прогрессировать. Считаю, что нельзя говорить: «Вы за пять лет что-то запланировали, и у вас не получилось». Не получается только у тех, кто ничего не делает. А мы постоянно делаем.

Недочеты всегда будут обсуждаться. Спортивная аудитория (рядовые болельщики, фанаты, зрители) не прощают ошибок. Я не боюсь критики. И не стесняюсь заявлять, что операционно мы работаем больше, чем на любом другом канале.

Там ведь как? Сверстал сетку на две недели вперед и пошел отдыхать. А у нас может быть несколько изменений в сетке за сутки. Добавленное время, пенальти, буллиты… Все время что-то происходит. Это суперживое телевидение. Мы уже привыкли как минимум к трем правкам в день.

– Есть что-то, что вам в нынешнем субхолдинге не нравится?

– Мне не нравится только одно – когда топовые спортивные события уходят на другие телеканалы. Я убеждена в том, все крупнейшие соревнования должны быть на «Матч ТВ». Потому что именно мы раскручиваем интерес к спорту. Но, увы, не всегда весь спорт у нас. С другой стороны, началась серьезная конкуренция, раскручивается цена на ТВ-права.

– Нравится ли вам тот набор ТВ-прав, который есть сейчас на каналах «Матча»?

– Я всегда буду желать большего. Любой генпродюсер любого канала хочет как можно больше высокорейтингового контента. Я не исключение, – сказала Канделаки.