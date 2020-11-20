Тина Канделаки: «Нет на «Матче» – нет в спорте» – наш слоган на будущую пятилетку»

Генеральный продюсер высказалась о тенденциях спортивного телевидения и целях канала.

– Если мы говорим о будущем, то каким вы видите его у спортивного телевидения? Как в него будет встраиваться «Матч»?

– Мы очень зависимы от технологий и от того, насколько быстро они внедряются в нашу жизнь. Индустрию ждут новые форматы. Это напрямую зависит от технического прогресса. Если сравнивать спортивное телевидение с тем, что было пять лет назад, то этот момент бросается в глаза наиболее ярко.

Посмотрите, тогда, когда мы начинали, такого количества лайв-контента не было. Женя Савин только пробовался на «Матч». Кто бы мог подумать, что канал «Красава» будет одним из самых востребованных в российском интернете?

Конечно, будущее не только за трансляциями, а именно за так называемыми живыми программами любого формата. Зритель спортивного ТВ и отличается тем, что хочет переживать эмоции здесь и сейчас.

– И вы готовы такой контент закупать?

– Мы понимаем, что можем сотрудничать с производителями подобного контента, адаптируя его под себя. Но, конечно, хочется быть в этом смысле первооткрывателями и самим формировать наполнение сетки. Это очень сложная задача, потому что надо начинать искать ярких персоналий среди спортсменов еще до того, как они завершат карьеру, и выстраивать долгосрочные отношения.

При этом они должны быть не только компетентны, но и иметь хорошие внешние данные, грамотную речь, которую можно немного подкорректировать, научить, что-то поправить. Хотя бывает и так, что они приходят к нам уже готовыми. Самый наглядный пример – .

Это очень скрупулезная и сложная работа, потому что не существует такой индустрии в нашей стране. В самом российском спорте, в федерациях нет подхода к спорту не только как к спорту, но и как к шоу. А ведь у всех спортсменов должны быть элементарные коммуникационные навыки для того, чтобы еще этот вид спорта «продавать» и делать популярным.

Наш слоган на будущую пятилетку: «Нет на «Матче» – нет в спорте». Это самый большой драйвер в построении спортивного маркетингового хаба, над которым мы сейчас и работаем, – заявила Канделаки.