Гаттузо об ударе Златана в голову Кулибали: «Это выглядит как локоть Майка Тайсона. Златан сейчас сильнее, чем 10-12 лет назад»

Главный тренер прокомментировал домашнее поражение от (1:3) в 8-м туре Серии А.

«Ошибки случаются. Я не собираюсь зацикливаться здесь на индивидуальных промахах. Мы все сделали сами – создавали моменты, создавали моменты для соперника.

Я отвечаю за все. Каждый раз в большом матче что-то происходит. Нам нужно поднять планку. Это моя проблема, потому что я, видимо, не могу заставить команду подходить правильно к определенным матчам.

Не случайно в таких играх мы создаем очень много моментов, но не можем их использовать. Нужно фокусироваться на том, что мы делаем, и как следует выполнять свою задачу. Вот это главная проблема.

Дело не в неудаче, а в том, что мы не подходим к таким матчам с должной решимостью, потому что только техники и класса недостаточно.

Я говорю об этом уже несколько месяцев. Я вижу настрой, который мне не нравится, и это огорчает. Нам нужно разобраться с этим аспектом как можно скорее», – сказал тренер в эфире Sky Sport Italia.

Также он отреагировал на эпизод, в котором форвард попал локтем в голову защитнику и не получил даже желтой карточки.

«Я не хочу влезать в эту тему. По ТВ это выглядит как локоть Майка Тайсона, но лишь в замедленном повторе.

Это не имеет значения, мы должны сосредоточиться на том, что нам самим нужно делать, на решимости, на голах, а мы этого не делаем.

«Милан» верит в Ибру, они верят на 100 процентов в то, что делают. Кажется, сейчас Златан даже сильнее, чем был 10-12 лет назад», – сказал Гаттузо.

39-летний швед оформил дубль в этом матче, а в конце игры получил травму бедра.