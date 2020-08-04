Шалимов о заговоре против «Спартака»: «Не поверю никогда. Ошибки есть, но не предвзятость»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о работе судей на матчах «Спартака» в чемпионате России.
– Верите в заговор против «Спартака»?
– А как душили красно-белых? Админресурсом? То есть, кто-то звонит или платит деньги? Я в это не верю и не поверю никогда. Что происходило в начале чемпионата – просто ошибки судей в матчах «Спартака».
Это даже глупо обсуждать, полная ерунда. Все ошибки возникают из-за того, что нет четкого понимания правил. Дается ли за тот или иной эпизод желтая или красная, например. Нет единого знаменателя.
Но я уверен, что у судей РПЛ нет предвзятости. Ошибки есть, но не предвзятость, – сказал Шалимов.