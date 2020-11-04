Худяков о снятии «Тамбова» с РПЛ: «Все может быть. Руководство области не выходит на связь»

Теги премьер-лига Россия Тамбов кризис Спорт-Экспресс Павел Худяков деньги Футбол

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков допустил, что клуб может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.

– Есть какой-то диалог с руководством области?

– Пока никакого. Они не выходят на связь.

– Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?

– Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.

– Про снятие с чемпионата не думали?

– Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию, – сказал Худяков.

Ранее появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком», если им не выплатят долги по зарплате.

Сейчас «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 14 туров.

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