Худяков о снятии «Тамбова» с РПЛ: «Все может быть. Руководство области не выходит на связь»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков допустил, что клуб может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.
– Есть какой-то диалог с руководством области?
– Пока никакого. Они не выходят на связь.
– Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?
– Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.
– Про снятие с чемпионата не думали?
– Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию, – сказал Худяков.
Ранее появилась информация о том, что футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком», если им не выплатят долги по зарплате.
Сейчас «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 14 туров.