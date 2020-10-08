Газизов о Гулиеве и Ташаеве: «Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым»

Генеральный директор оценил шансы полузащитников и вернуться в основу красно-белых.

– Была информация, что Гулиев может закончить карьеру.

– Нет, это не так. Он будет играть.

– А куда он вообще пропал?

– Я его часто вижу на тренировочном поле и в гостинице, где живу. Он работает со «Спартаком-2», возвращается после определенных ситуаций.

– Болел?

– Не буду вдаваться в подробности. Если футболист пропал – было что-то связанное с его здоровьем.

– Его можно ждать в основе «Спартака»? Или пока командой руководит Тедеско, Аяза там не будет?

– Я слышал, что была какая-то неприятная ситуация, но в ней не участвовал. Надеюсь, все будет хорошо. Гулиев – ценный актив, футболист хорошего уровня. Он выше классом, чем «Спартак»-2, но для возвращения к прежним кондициям ему нужно через многое пройти.

– Из-за этих проблем его нельзя было отдать в аренду?

– Да. Зимой – пожалуйста.

– Что с Ташаевым?

– Он тоже набирает кондиции в «Спартаке-2», скоро будет выглядеть неплохо. Может, и в основе будет играть.

– Если до зимы Гулиев и Ташаев не пробьются в основу, то клуб с ними расстанется?

– «Спартак» должен развиваться, как и его игроки. Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым (оба арендованы тульским «Арсеналом» – прим. Sports.ru), – сказал Газизов.