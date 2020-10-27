Василий Уткин: «Черчесов давно стал бюрократом, чиновником. Все его решения – панические, растерянные»

Журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения от (0:5) в .

О Черчесове

«Этот ваш абсолютно надуманный, бюрократический вопрос с жеребьевками (о второй или третьей корзине при жеребьевке отбора к ЧМ-2022 – прим. Sports.ru), он поднят тренером, который давно перестал быть тренером, а на самом деле является просто бюрократом, чиновником.

Между прочим, даже Колосков, прославленный президент РФС, когда его спросили, чем же его так впечатляет работа Черчесова на посту сборной, он ответил: «Вы знаете, каждый день в 9 утра он всегда на работе». Молодец парень».

О решениях тренера

«Дело не в счете. Дело в том, что почти абсолютно все решения, которые хоть как-то могли изменить ситуацию, – или панические, или растерянные. Ну, нет у нас защитника дальше Семенова, на нем все закончилось.

Давно уже закончилось все на Семенове. Андрей выходит с Турцией, и так уж получается, что его удаляют. В следующей игре после тайма 0:4 что нужно сделать? Конечно же, поменять вратаря, это очень усилит команду, это очень ее обнадежит.

И самое главное, на этом тренерская мысль не остановилась. В самолете Станислав Черчесов еще раз поменял вратаря: они сидели на разных местах, и он еще раз поменял их местами. Он продолжал, тренерская мысль не останавливается ни на секунду. Как она может остановиться? В 9 утра же снова идти на работу».

О возрастной команде

«Черчесов долго искал сочетание футболистов. Еще на Кубке конфедераций ключевой фигурой в центре обороны сборной России был защитник Васин.

Но это такая в конце концов, черт возьми, удача, что Васин получил травму и не поехал на чемпионат мира, что пришлось вызывать Игнашевича, и он так сцементировал эту самую оборону, еще и с Кутеповым перед собой вместо Джикии, который тоже травмировался, что все в конце концов получилось хорошо.

Но дальше начинается это безумное цепляние за то, что не падает. Ну хорошо же было, ну, давайте еще немножечко так поживем. И в конце концов мы видим, что каждый год к исходу сезона у этой сборной нет никаких сил, потому что она стара.

Мы сейчас говорим о том, что не те футболисты оказались в команде. Опять-таки тренер Станислав Черчесов на послематчевой конференции напоминает нам, что молодых нужно подпускать осторожно и аккуратно. Черт возьми! Так что же ты их не подпускал два года к этой сборной?! Только когда приперло, тогда и подпустил. Так подпускают, извините, не молодых, так воздух портят в помещении, друг мой».

О Заболотном

«Как Ярцев держался за Булыкина, также большой нападающий обязательно нужен и Черчесову. И в конце концов это оказывается Заболотный.

Заболотный, я совершенно не хочу тебя хейтить. Пожалуйста, прости меня. Ну, честно слово, но так было всегда. Но ведь на первой минуте, ну, как, ну… Ты понимаешь, что ворота большие? Ну, попади ты в большое. Ну, не попадай ты в маленькое, я знаю, что в маленько попадают другие.

Но ты не в тире, Заболотный, тебе за это большую мягкую игрушку не дадут для твоей девушки. Ты во вратаря попал вот в такого (показывает указательный палец – прим. Sports.ru), а не вот в эти вот (расставляет руки – прим. Sports.ru) самые гигантские ворота. Не получается такого. В

общем простите меня, Антон, ради бога. Я честное слово не хотел на вас сходиться».

Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять