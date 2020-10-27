Семин о возможном назначении Ротенберга гендиректором «Локо»: «У клуба будет очень хороший специалист, знающий свое дело»

Бывший главный тренер прокомментировал появившуюся информацию о возможном назначении защитника команды на должность генерального директора клуба зимой или следующим летом.

«Что я могу комментировать? Это парень, который в состоянии работать на любой должности, имеющий большой опыт в футболе. Все, что я могу сказать.

Но я не знаю этой информации, не могу комментировать. Если это произойдет, то у «Локомотива» будет очень хороший специалист, который знает свое дело», – сказал Семин.

В последний раз 34-летний футболист выходил на поле в декабре 2018 года. За 5 сезонов в «Локомотиве» Ротенберг провел 10 матчей в .