Черчесов о том, хотел ли уйти со скамейки как Ярцев: «Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу видео Георгий Ярцев Sports.ru Лига наций УЕФА Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос журналиста после матча Лиги наций с Сербией (0:5).

– По ходу игры не было мыслей уйти со скамейки, как это сделал Ярцев в свое время?

– Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос, — сказал Черчесов.

Черчесов после краха в Сербии: отставка – это не к нему, претензий к новичкам нет, а Гильерме заменили, потому что не выручил

Концентрация ужаса сборной России: сыграли худший матч за 16 лет, провалили обе задачи 2020-го, усложнили отбор на ЧМ в Катаре

Опрос

Матч с Сербией – худшее, что вы видели от сборной России?
41311 голосов
Да, куда уж хуже – тем более решающий матч
55%
Сборная России по футболу
Ну нет, были же 1:7 от Португалии
30%
Сборная России по футболу
Это не худший матч, а роковое стечение обстоятельств
15%
Станислав Черчесов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья