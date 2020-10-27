Черчесов о том, хотел ли уйти со скамейки как Ярцев: «Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос журналиста после матча наций с Сербией (0:5).

– По ходу игры не было мыслей уйти со скамейки, как это сделал Ярцев в свое время?

– Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос, — сказал Черчесов.

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