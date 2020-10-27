Червиченко на вопрос «Ламбо или Ферра?»: «Не нравится ни то, ни другое, а от расписных вроде Моргенштерна тошнит»

Бывший президент Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к русскому рэпу.

«Не могу сказать, что отношусь к русскому рэпу резко отрицательно. Некоторые вещи прикольные. Например, Баста. На концерты его хожу. А если вы покажете мне Тимати даже без звука, меня стошнит. Вот эти все расписные вроде Моргенштерна, вот все эти чучела – глядя на них, хорошо худеть. Потому что аппетит надолго отпадет.



Ламбо или Ферра? Нет, такой проблемы у меня не было. Мне не нравится ни то, ни другое. Сын ездил на «Феррари» в Монако, я залез и понял, что спортивные машины – вообще не мое. Это как жопой по штакетнику ехать, а с точки зрения безопасности – дорога в могилу. Сразу представляю, как эта низкая машина залетает под КАМАЗ», – сказал Червиченко.

Целиком интервью Червиченко можно посмотреть на ютуб-канале Глеба Чернявского.