Черчесов после 0:5 с Сербией: «Поэтому мы всегда и говорили, что молодых нужно вводить аккуратно»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после матча Лиги наций с Сербией (0:5).

– Матч с Молдовой [0:0] как-то мог повлиять на форму команды?

– Контрольный матч с Молдовой стоял в календаре, который не зависит от нас. Игра есть игра, все команды играют по три матча, какая в этом проблема? Разница по движению в матчах этом и предыдущем была, это я вижу.

– Какие выводы сделали о молодых игроках? На кого можно рассчитывать?

– Всегда есть 45 минут, которые могут дать тебе возможность отыграться, хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались это сделать, но у нас не получилось, хотя несколько моментов создали. Даже гол престижа не смогли забить. Другое дело, что нельзя по такой игре делать окончательные выводы по тому или иному футболисту.

У нас не было слишком многих игроков. Поэтому мы всегда и говорили, что молодых футболистов нужно вводить аккуратно. Раньше было так, что вызывали их на несколько сборов, ждали, пока они обживутся, потом давали играть. А сейчас они должны играть сразу.

С одной стороны, хочется побеждать. С другой стороны, легкомысленно и неправильно предъявлять претензии молодым игрокам, которые первый раз вызваны в сборную.

Сборная – это команда, где есть свои устои. Играть с листа сложно. Два года назад в Швеции у нас было то же самое, много игроков выпало, и мы на ходу стали команду собирать, – сказал Черчесов.

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