«Реал» готов купить Мбаппе за 180 млн евро в 2021-м, если форвард не продлит контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» работает над продлением контракта с форвардом , а внимательно следит за ситуацией.

Соглашение 21-летнего француза рассчитано до лета 2022 года. «Реал» убежден, что сможет заполучить игрока, если парижане не согласуют новый договор к следующему лету.

Мадридцы рассчитывают, что в таком случае сделка обойдется примерно в 180 миллионов евро.

По информации As, Мбаппе уже три раза отказывался продлить контракт с . Футболист может заключить новую сделку, если в ней будет прописана сумма отступных.

Такой шаг стал бы проблемой для «Реала», потому что, очевидно, отступные будут выше тех 180 млн, которые готовы отдать за Мбаппе «сливочные».

Скорее всего, сумма будет ближе к 222 млн, за которые Неймар был выкуплен парижанами у «Барселоны».