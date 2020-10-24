Зобнин, Семенов и Кудряшов улетели из сборной России из-за дисквалификации. Сафонов ждет результат теста в Стамбуле

Сборная России сообщила о состоянии игроков, которые не примут участие в матче Лиги наций с Сербией.
Дисквалифицированные на ближайшую игру Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, который ранее сдал сомнительный тест на коронавирус, остается в Стамбуле до результатов перепроверки.
Сборная вылетит в Белград в 17:00 по московскому времени. Игра с Сербией состоится в среду, 18 ноября.
Надо признать: Россия хорошо играла с Турцией даже в меньшинстве. Но несколько ошибок – какое-то помутнение