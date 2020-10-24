Зобнин, Семенов и Кудряшов улетели из сборной России из-за дисквалификации. Сафонов ждет результат теста в Стамбуле

сообщила о состоянии игроков, которые не примут участие в матче наций с Сербией.

Дисквалифицированные на ближайшую игру , и вылетели в расположение своих клубов, а , который ранее сдал сомнительный тест на коронавирус, остается в Стамбуле до результатов перепроверки.

Сборная вылетит в Белград в 17:00 по московскому времени. Игра с Сербией состоится в среду, 18 ноября.

Надо признать: Россия хорошо играла с Турцией даже в меньшинстве. Но несколько ошибок – какое-то помутнение