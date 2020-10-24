Шварц о дерби «Спартака» и «Динамо»: «Историческое противостояние, много слышал об этом. Жду крутого матча»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего дерби со .

– После паузы на матчи сборных вас ждет самое главное для «Динамо» дерби – со «Спартаком». Это нечто особенное?

– Конечно, знаю, что это историческое противостояние, много слышал об этом, будет множество эмоций. Наша задача – при всех сопутствующих факторах и атмосфере на трибунах не утратить рационального подхода, не потерять в голову.

Нам удался шикарный старт в новой команде – три победы. И теперь с нетерпением жду крутое противостояние со «Спартаком». Будем к нему тщательно готовиться.

– Это еще и первое немецкое дерби в истории – двух тренеров из Германии. Это повысит градус противостояния?

– Я так не думаю. И без нас с этим делом все в порядке. В Бундеслиге мы несколько раз противостояли друг другу: и мой «Майнц» выигрывал у «Шальке» Тедеско, и наоборот. Честно, готовлюсь не к матчу с немецким тренером, а ко встрече со «Спартаком».

– Вы общались с Тедеско в России?

– Нет, пока не контактировали. Слишком много дел в «Динамо», нет свободного времени, – сказал Шварц.

Матч «Спартак» – состоится в субботу, 21 ноября.