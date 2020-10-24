Хендерсон получил травму в матче с Бельгией. Это пятый игрок «Ливерпуля» с проблемами за неделю

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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был заменен в перерыве матча Лиги наций между сборными Англии и Бельгии (0:2).

«Джордан почувствовал перенапряжение в перерыве и не смог продолжить игру.

Не было ли это травмой задней поверхности бедра? С медицинской точки зрения пока оставлю без комментариев. Оценим состояние, когда вернемся домой», – сказал главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт.

За последнюю неделю «Ливерпуль» остался без четверых футболистов: травмы получили Трент Александер-Арнолд (в клубе), в сборных повреждения у Джо Гомеса и Энди Робертсона, а Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус.

«Ливерпуль» потерял уже семерых игроков основы: Трент и Гомес вылетели за неделю, у Салаха ковид, теперь проблема еще и у Робертсона

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