Комментатор Геннадий Орлов считает, что форварда «Зенита» нужно было вызывать на матч наций Турция – Россия (3:2).

«Считаю, нам не хватило Дзюбы — давил бы, нагнетал. Артем и прикрикнуть может на партнеров, и сам организовать атаку, оттягивает на себя защитников. Это — фигура. Фактически мы сделали туркам подарок, не взяв Артема.

Да и с Сербией без него придется на поле выходить. Но почему? Кто-то может мне это объяснить? Что случилось-то? Главный тренер считает, что ему надо отдохнуть? Ну, Артем уже пропустил два матча — и как сыграла сборная? Черчесов горит!

И я не уверен, что с сербами мы без Дзюбы добьемся положительного результата. Боюсь, балканцы нас не отпустят — с такими-то дырами в обороне, обрезами.

Что получаем на выходе? Команда теряет очки, опускается в рейтинге ФИФА. Не взяв Дзюбу, Черчесов наказал сборную. Вот в чем весь парадокс. И причем повод был более чем сомнительный. Мы же узнаем сейчас разные подробности. Выходит, те, кто вбросил это видео в сеть, добились своего? Так? Хм. Тогда зачем идти на поводу футбольных террористов? Не понимаю... Против «Краснодара» Дзюба действовал очень полезно.

Заболотный — это, конечно, не то. Пока он, образно говоря, ученик средней школы. Соболев не готов к игре на таком уровне, кстати, как и Чалов. Нужно бороться все 90 минут, держать темп. Заболотный вроде бы здоровый парень, но в единоборствах почему-то несилен», – сказал Орлов.

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